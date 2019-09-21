Туляков приглашают на конкурс «Лучшие семейные традиции»

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Он состоится в Тульском областном центре молодёжи. Заявки принимаются до 25 сентября.

В субботу, 28 сентября, в 12.00, на площадке «Тульского областного центра молодёжи» состоится областной конкурс «Лучшие семейные традиции».

Для всех семей конкурс пройдет по трём номинациям: вокальный творческий конкурс, танцевальный творческий конкурс и оригинальный творческий конкурс.

К участию приглашаются семейные династии Тульской области без ограничения по возрасту и составу участников. Заявки принимаются до 25 сентября



Подробности можно узнать у руководителя Центра информационной безопасности и Психологической Помощи «Тульского областного центра молодежи» Игоря Львовича Полосина: 77-32-00, Igor.Polosin@tularegion.org.