В Ефремове открылось детское отделение Тульской областной стоматологической поликлиники

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ефремовском филиале Тульской областной стоматологической поликлиники открылось детское отделение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Новые кабинеты расположены в отдельном крыле здания стоматологической поликлиники. Терапевтический и хирургический кабинеты оснащены самым современным оборудованием, в них есть все необходимое для лечения маленьких пациентов. Прием организован в две смены. В новом детском отделении продумано все для удобства малышей и их родителей. Организован детский уголок, в котором дети могут весело провести время ожидания приема.

- Тульская медицина обновляется. Стремясь повысить качество медицинских услуг, мы открываем современные отделения и поликлиники, в которых установлено новое оборудование, а дизайн интерьера выполнен в индивидуальном стиле. В этом году мы особое внимание уделяем детскому здравоохранению. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина капитально ремонтируем 4 детские поликлиники, для десяти в рамках национального проекта «Здравоохранение» закупаем медицинскую технику. Новое отделение в Ефремове – еще один шаг на большом пути модернизации здравоохранения, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк отметил, что врачи детского отделения оказывают медицинскую помощь в рамках "Программы государственных гарантий". Кроме того, пациентам доступны платные стоматологические услуги. Родители всегда могут выбрать материалы и методики лечения. Например, для маленького модника можно заказать цветную пломбу.



Отделение работает по правилам новой модели медицинской организации. Записаться на прием к врачам можно через сайт Доктор71, Единый портал госуслуг, инфоматы или по телефону регистратуры: 8 (48741) 6-24-90.