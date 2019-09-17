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В Туле замдиректора супермаркета попалась на махинациях с чеками покупателей

В Туле замдиректора супермаркета попалась на махинациях с чеками покупателей

Женщина оформляла фиктивный возврат товаров и забирала из кассы деньги.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении заместителя директора одного из продуктовых супермаркетов. Женщина обвиняется в присвоении денег с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, злоумышленница взяла в торговом зале оставленные покупателями чеки на различные суммы, а затем произвела фиктивный возврат товаров. Аннулировав чеки, замдиректора забрала из кассы более 5000 рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Женщина находится под подпиской о невыезде, судебное заседание состоится 25 сентября. Ей грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до шести лет.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:35 +2
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