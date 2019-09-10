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В Тульской области сохраняется высокая пожароопасность
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сохраняется высокая пожароопасность

МЧС призывает жителей региона быть максимально осторожными.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10-12 сентября в большинстве районов региона сохранится высокая степень пожарной опасности – 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:13 +3
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