В Тульской области сохраняется высокая пожароопасность

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10-12 сентября в большинстве районов региона сохранится высокая степень пожарной опасности – 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.