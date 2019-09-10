На дорогах Тульской области появится больше треног

Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году будет дополнительно установлено 10 новых комплексов, в 2020 году — еще 20 стационарных камер.

Губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание в областном правительстве. Был рассмотрен вопрос повышения безопасности дорожного движения.

Глава региона отметил, что Президент России поставил задачу до 2024 года снизить смертность от ДТП в 3,5 раза, а количество опасных мест — сократить на 50%. Эти показатели закреплены в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что по итогам 8 месяцев 2019 года число ДТП сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,3% уменьшилось число погибших и на 3,5% – пострадавших.

В рамках нацпроекта БКАД министерство разработало 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

В рамках проекта «Дорожная сеть»:

обустроены и приведены в нормативное состояние все 48 пешеходных переходов на региональных дорогах вблизи образовательных учреждений;

смонтировано 90 искусственных дорожных неровностей;

нанесено более 2,5 тыс. км дорожной разметки на автодорогах регионального значения;

установлено почти 2,5 тыс. дорожных знаков;

до конца ноября на опасных участках автодорог установят 37 тыс. метров барьерного ограждения;

до 1 декабря установят недостающее электроосвещение почти на 54 км автодорог регионального значения.

Алексей Дюмин напомнил, что на заседании Госсовета по вопросу развития дорог Президент России поставил задачу изменить схему работы камер фотовидеофиксации нарушений: увеличить количество единиц оборудования, но при этом сделать их работу открытой и заблаговременно информировать водителей об их работе.

Родион Дудник пояснил, что в регионе работает 41 передвижной комплекс фотовидеофиксации. Их установка проводится совместно с ГИБДД на основе анализа потенциально аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП. Перед каждым передвижным комплексом устанавливаются временные дорожные знаки «Фото-видео контроль» для предупреждения водителей.

В этом году будет дополнительно установлено 10 новых комплексов,

в 2020 году — еще 20 стационарных камер.

Также до конца года на дорогах регионального значения будет установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Они будут фиксировать нарушения весогабаритных параметров, скоростного режима, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

В местах концентрации ДТП введены ограничения скорости до 70 км/час, установлены дорожные знаки «Опасный поворот» и предупреждающие щиты «Аварийно опасный участок».

Родион Дудник подчеркнул, что результатом проводимой системной работы стало снижение количества ДТП.

Продолжается профилактическая работа в сфере безопасности дорожного движения, медицинская помощь пострадавшим в ДТП оказывается более оперативно и качественно.

Алексей Дюмин поручил министерству образования совместно с ГИБДД, министерством транспорта, МЧС и волонтерами активнее работать с учащимися по безопасному поведению на дороге.

– Хорошо зарекомендовали себя мобильные городки, которые позволяют проводить занятия в школах и детских лагерях. Уроки безопасности должны проводиться регулярно: и не только в течение учебного года, но и во время каникул. Подумайте о новых формах таких занятий, чтобы они были интересны детям и принесли результат. Также в следующем году необходимо приобрести 2 дополнительных мобильных городка. Средства должны быть заложены в бюджет, — отметил Алексей Дюмин.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников доложил, что в прошлом году в регионе был достигнут минимальный показатель по числу ДТП за последние 30 лет.

Губернатор задал вопрос о борьбе с нелегальными перевозчиками.

Вячеслав Лопатников сообщил, что в ходе серии межведомственных мероприятий проверены более 15 тысяч микроавтобусов. Выявлено порядка 500 нарушений, 14 автомобилей арестовано.

Заместитель губернатора Сергей Егоров отметил, что эта работа приносит свои результаты и будет продолжена.

Глава региона проверил исполнение ранее данных им поручений. Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин отчитался об оборудовании пешеходных переходов — в частности, у школы на пересечении ул. Баженова и Шухова.

Родион Дудник доложил об оборудовании перехода и освещении участка дороги Новоклейменово — Ясногорск — Мордвес в п. Оленьковский, а также устройстве искусственных неровностей в п. Михайловский Куркинского района.