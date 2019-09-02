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За некачественную питьевую воду в Донском оштрафован водоканал

За некачественную питьевую воду в Донском оштрафован водоканал

В воде оказалось превышено содержание железа, солей жесткости, общей минерализации, сульфатов и цветность.

Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверил качество питьевой воды, подаваемой жителям Донского. 

На объектах водоснабжения ООО «Водоканал Д» выявлены многочисленные нарушения. В микрорайонах Центральный, Шахтерский, Комсомольский, Новоугольный, Подлесный, Руднев по результатам исследований отмечаются превышения предельно допустимых норм по содержанию железа, солей жесткости, общей минерализации, сульфатов и цветности.

– На территории источников водоснабжения не проводится в полном объеме профилактическая дератизация, выявлена артезианская скважина с нарушением герметизации оголовка, что представляет опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, – сообщает Роспотребнадзор.

По результатам проверок составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 6.5, 8.42 ч.3, ст. 6.3. Вынесено три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в 50 000 руб.

По результатам проверок выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных требований с установленными сроками исполнения.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:09 +2
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