Убивший котенка на глазах у детей житель из Плеханово снова задержан

Накануне сотрудники полиции задержали двух представителей цыганского табора из Плеханово, обманывавших граждан через интернет.

По предварительным данным, злоумышленники размещали объявления о продаже различных товаров и таким образом подыскивали жертв. Откликнувшимся на объявления мошенники предлагали перевести предоплату за покупку. Как только злоумышленники получали деньги, они прекращали общение.

Оперативники получили сведения о схеме движения денежных средств от жертвы до злоумышленника, что позволило выяснить личности вероятных мошенников.

Предположительно, к хищению денег у туляков причастны два представителя цыганского этноса. Один из них, 39-летний безработный житель посёлка Плеханово, завладел 43 тысячами рублей под предлогом получения предоплаты за автомобиль. Второй - 35-летний безработный житель табора, ранее был судим за жестокое обращение с животными, тот самый, который убил котенка на глазах у всех при сносе незаконных построек в Плеханово. По предварительным данным, теперь он прикарманил 4,5 тысяч рублей за предоплату за автомобильные колёса.

Оба подозреваемых арестованы, сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых.