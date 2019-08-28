Убивший котенка на глазах у детей житель из Плеханово снова задержан
Житель табора попался теперь на мошенничестве.
Накануне сотрудники полиции задержали двух представителей цыганского табора из Плеханово, обманывавших граждан через интернет.
По предварительным данным, злоумышленники размещали объявления о продаже различных товаров и таким образом подыскивали жертв. Откликнувшимся на объявления мошенники предлагали перевести предоплату за покупку. Как только злоумышленники получали деньги, они прекращали общение.
Оперативники получили сведения о схеме движения денежных средств от жертвы до злоумышленника, что позволило выяснить личности вероятных мошенников.
Предположительно, к хищению денег у туляков причастны два представителя цыганского этноса. Один из них, 39-летний безработный житель посёлка Плеханово, завладел 43 тысячами рублей под предлогом получения предоплаты за автомобиль. Второй - 35-летний безработный житель табора, ранее был судим за жестокое обращение с животными, тот самый, который убил котенка на глазах у всех при сносе незаконных построек в Плеханово. По предварительным данным, теперь он прикарманил 4,5 тысяч рублей за предоплату за автомобильные колёса.
Оба подозреваемых арестованы, сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования полицейские выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых.