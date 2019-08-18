Четверых пострадавших в ДТП с маршруткой «Тула – Липецк» отпустили из больницы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Еще восемь человек продолжают оставаться в медучреждениях Тульской области.

Четверых пострадавших в ДТП с маршруткой, следовавшей по маршруту Тула — Липецк, отпустили из больницы. Они будут проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Напомним, 17 августа на автодороге «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на встречку и врезался в пассажирский микроавтобус. Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия. Кроме того, по уточненной информации, пострадали 12 пассажиров маршрутки.