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Четверых пострадавших в ДТП с маршруткой «Тула – Липецк» отпустили из больницы
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Четверых пострадавших в ДТП с маршруткой «Тула – Липецк» отпустили из больницы

Еще восемь человек продолжают оставаться в медучреждениях Тульской области.

Четверых пострадавших в ДТП с маршруткой, следовавшей по маршруту Тула — Липецк, отпустили из больницы. Они будут проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Напомним, 17 августа на автодороге «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» выехал на встречку и врезался в пассажирский микроавтобус. Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия. Кроме того, по уточненной информации, пострадали 12 пассажиров маршрутки.

В настоящее время госпитализировано восемь человек, среди которых ребенок. В Ефремовской районной больнице находится четыре человека с травмами различной степени тяжести, трое пострадавших направлены в Щекинскую ЦРБ, одного доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Состояние всех пострадавших — стабильное.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 +2
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