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В Ясногорске гаишники поймали пьяного водителя «Рено»
Фото: samarskie-voditeli.ru.

В Ясногорске гаишники поймали пьяного водителя «Рено»

К тому же выяснилось, что мужчина может быть причастен к нескольким преступлениям.

Днем 5 августа житель Ясногорска заявил в полицию о водителе, который совершает опасные маневры на центральных улицах города, создавая тем самым угрозу безопасности дорожного движения.

- Незамедлительно по указанному адресу направился экипаж ДПС. На улице Щербина полицейские увидели автомобиль «Рено Логан», соответствующий описанию, и остановили его для проверки. За рулём находился мужчина 1965 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

При проверке выяснилось, что водитель пьян (1,55 мг/л). На него составили административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, сейчас есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к ряду уголовно-наказуемых противоправных деяний. Сейчас в полиции выясняют все детали этого.

По информации Myslo, речь идет о незаконном хранении оружия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 +6
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