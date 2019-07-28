новости
новости
Регистрация
На улице Шухова в Туле пожарные спасли инвалида
Фото Сергея Старикова

На улице Шухова в Туле пожарные спасли инвалида

В одной из квартир дома № 9 загорелась постель.

Как сообщает корреспондент Myslo, днём 28 июля в доме № 9 по ул. Шухова загорелась квартира. Очевидцы заметили дым, выходящий из окна и вызвали пожарных, сообщение о происшествии поступило в 15.35.

Чтобы проникнуть в квартиру, пожарным пришлось выбивать дверь. Внутри они обнаружили мужчину-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.

Его эвакуировали в безопасное место и потушили очаг возгорания – кровать. Предположительно, причиной пожара стало курение в постели. Медицинскую помощь мужчине оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

 

Галерея
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 1
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 2
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 3
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 4
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 5
Пожар на улице Шухова в Туле, Фото: 6
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожаркурение в постеливозгораниеспасли человека на пожареГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тулаулица Шухова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» – «Ростов»: текстовая трансляция матча – 0:1
«Арсенал» – «Ростов»: текстовая трансляция матча – 0:1
Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю
Футболисты «Ростова» прогулялись по Тульскому кремлю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.