На улице Шухова в Туле пожарные спасли инвалида

Фото Сергея Старикова

В одной из квартир дома № 9 загорелась постель.

Как сообщает корреспондент Myslo, днём 28 июля в доме № 9 по ул. Шухова загорелась квартира. Очевидцы заметили дым, выходящий из окна и вызвали пожарных, сообщение о происшествии поступило в 15.35.

Чтобы проникнуть в квартиру, пожарным пришлось выбивать дверь. Внутри они обнаружили мужчину-инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться.

Его эвакуировали в безопасное место и потушили очаг возгорания – кровать. Предположительно, причиной пожара стало курение в постели. Медицинскую помощь мужчине оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.