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Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается ежегодно 25 июля.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые работники следственных органов! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня, как и столетия назад, российские органы следствия вносят серьезный вклад в борьбу с преступностью, соблюдение национальных интересов страны, защиту прав граждан и укрепление законности и в регионе.

От вашей честности, принципиальности, слаженного взаимодействия с другими ведомствами и способности расследовать самые сложные дела во многом зависит доверие жителей нашего региона к правоохранительной системе.

Спасибо вам за верность присяге, мужество и ответственность. Отдельная благодарность – ветеранам следственных органов, которые помогают поддерживать преемственность поколений и сохраняют вековые традиции службы.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!

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