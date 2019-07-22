В России при предприятиях и госстройках откроют филиалы колоний

Законопроект, позволяющий создавать филиалы колоний при предприятиях или госстройках, подписал 18 июля Президент РФ Владимир Путин. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс опубликованы на портале правовых инициатив.

Они вступят в силу с 1 января 2020 года.

За пределами колоний можно будет создавать два типа филиалов: работающие в режиме колоний-поселений или в режиме исправительных центров, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам.

«Российская газета» отмечает, что авторы законодательной инициативы таким образом планировали трудоустроить более 6 тысяч заключенных, содержащихся в колониях-поселениях. Это примерно пятая часть всех осужденных, находящихся в колониях-поселениях по данным Федеральной службы исполнения наказаний России на 1 июля.

Из 33,3 тысячи осужденных на данный момент треть не трудоустроены. Причина – отсутствие работы поблизости. Теперь появилась возможность создавать специальные общежития при предприятиях, где могли бы ночевать осужденные, оставаясь под охраной.

Филиалы можно будет открывать в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.

– Закон позволит решать и социальные, и экономические задачи, — полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Теперь появится возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках. При этом бытовые условия в таких филиалах будут лучше, чем в обычных учреждениях, но при этом все режимные требования будут соблюдаться. Осужденные получат возможность трудиться и зарабатывать, в том числе для того, чтобы погашать свои долги по искам о возмещении ущерба. Есть надежда, что некоторые осужденные будут оставаться на предприятиях и после освобождения, то есть закон позволит решать задачи ресоциализации бывших заключенных.