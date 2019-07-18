Более 1700 туляков отправились служить в армию

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На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги весеннего призыва граждан на военную службу.



Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов сообщил, что кампания по призыву проводилась с 1 апреля по 15 июля. В соответствии с планом призыва Тульской области было определено задание на отправку в войска более 1600 человек. В ходе призыва по указанию штаба Западного военного округа норма призыва была увеличена на 38 человек. Установленное задание выполнено в полном объеме.



По итогам призыва в войска направлено более 1700 человек. Подавляющее большинство граждан, призванных из Тульской области, проходит службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и частях центрального подчинения.



Александр Сафронов напомнил, что для сохранения молодых специалистов в 2018 году в Тульской области была сформирована научно-производственная рота и в ходе весеннего призыва ее ряды пополнили 20 призывников из числа работников АО «КБП» и АО НПО «Сплав».



С этого года началось формирование 5-й Тульской научной роты военно-инновационного технополиса «Эра». Для прохождения военной службы в нее было отобрано и направлено 20 выпускников Тульского государственного университета.



Военный комиссар сообщил, что в войска направлено более 300 человек, имеющих военно-учетные специальности, что составляет 18% от общего числа граждан, призванных на военную службу. В основном, они прошли подготовку в ДОСААФ.



Александр Сафронов сообщил, что 7 человек уклонились от мероприятий по призыву на военную службу, материалы на них переданы в следственные органы.



В настоящее время военный комиссариат Тульской области ведет подготовку к осеннему призыву.