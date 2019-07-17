Погода в Туле 18 июля: небольшой дождь, ветер и гроза

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Синоптики обещают до +22 градусов и атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Небольшой дождь, местами умеренный (2 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южной четверти ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление пониженное, 735-740 мм рт. ст.