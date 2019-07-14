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Алексей Дюмин поздравил работников почты с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил работников почты с профессиональным праздником

День российской почты с 1994 года ежегодно отмечается во второе воскресенье июля.

Алексей Дюмин:

- Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В нашей стране он отмечается уже 25 лет. Сегодня, как и четверть века назад, Почта России продолжает развиваться, осваивает современные технологии и по праву остается одним из системообразующих предприятий страны.

Стабильная работа почты – заслуга внимательных, ответственных и преданных своему делу людей. В тульском филиале Почты России трудятся более 3 тысяч человек.

Сегодняшний праздник посвящен именно вам – всем тем, кто в любое время года и в любую погоду доставляет письма, посылки и пособия, несмотря на расстояния, помогает людям поддерживать связь друг с другом.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов!

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сегодня, в 11:05 −1
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