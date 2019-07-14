Где в Туле 15 июля не будет электроэнергии

15 июля сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут в городе плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Маргелова, 1, 3, 5;

пр-т Ленина, 63;

ул. Красина, 27−44;

ул. Н. Неман, 20−35;

ул. Галкина, 239−261, 276, 280, 282, 284, 286, 288;

п. Горелки: Гарнизонный пр-зд, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12, 1-б, 9-а; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а;

ул. Токарева, 37, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78-б;

Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

ул. Герцена, 203−219 (нечётн.), 146−166 (чётн.);

ул. Н. Руднева, 34−46 (чётн.), 33−47 (нечётн.);

3-й Южный пр-зд, 1−16;

1-й Городской пр-зд, 1−17;

ул. Станиславского, 15, 17, 19, 21, 27;

пер. Шевченко, 8, 9−15 (нечётн.);

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26;

ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103;

п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35; ул. Люлина, 2−18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1−41 (нечётн.), 2−36 (чётн.); ул. Школьная, 1−45 (нечётн.), 2−44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1−29; ул. Октябрьская, 1−18; ул. Кирова, 1−16; ул. Трудовая, 1−9

ул. Серебровская, 26 (Киоск «Ключ здоровья»);

ул. Глухополянская, 52−64, 55-а-64-б;

ул. Лобачевского, 2−62-а, 2-а-д;

п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19−39 (нечётн.);

9-й пр-зд, 34, 39-а;

10-й пр-зд, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);

11-й пр-зд, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);

13-й пр-зд, 2−12-а;

ул. Карпова, 32, 34, 44.