новости
новости
Регистрация
В Туле возбуждено уголовное дело против адвоката

В Туле возбуждено уголовное дело против адвоката

Женщина и ее племянник подозреваются в покушении на мошенничество.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в отношении адвоката Тульской городской коллегии адвокатов №14.

О преступлении стало известно, когда потерпевшая пришла на личный прием к руководителю следственного отдела по Центральному району Тулы. Тулячка пожаловалась на мошеннические действия со стороны адвоката.

После этого вместе с сотрудниками УФСБ следователи провели проверку, результатом которой стало возбуждение дела.

 

По версии следствия, в апреле 2018 года потерпевшая тулячка обратилась к адвокату этой коллегии с просьбой помочь ей с оформлением наследства. В этот же день оформила доверенность на адвоката и ее племянника, а затем передала юристу 200 000 рублей в качестве оплаты за услуги.

В июне 2018 года между потерпевшей и племянником адвоката был заключен договор об оказании юридической помощи, согласно которому она обязана оплатить мужчине аванс в сумме 200 000 рублей и при получении положительного решения суда выплатить премию по договоренности.

Через некоторое время племянник, действуя по указанию своей тёти-адвоката, убедил потерпевшую написать расписку об обязанности заплатить еще 200 000 рублей за благоприятный исход дела. Потерпевшая передала им указанную сумму.

Обманным путем мужчина получил от потерпевшей ее экземпляр договора, в который внес ложные сведения. Теперь там значилось, что кроме аванса женщине придется заплатить ему в качестве вознаграждения 10% от всей суммы наследственного имущества.

Введенная в заблуждение потерпевшая подписала договор, не зная о внесенных в него изменениях.

Уже в 2019 году адвокат и ее племянник направили в суд исковое заявление о взыскании с потерпевшей денежных средств по ранее заключенному договору в сумме, превышающей 1 миллион рублей, с приложением подложного договора.

Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

В следственном отделе по Центральному району г. Тулы в отношении племянника адвоката также возбуждено уголовно дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Каждому из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следователем проведены допросы потерпевшей, подозреваемых, свидетелей, обыски в коллегии адвокатов, по месту жительства подозреваемых, выемка документов в коллегии адвокатов, по месту жительства подозреваемых, очные ставки. Планируется предъявление обвинения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
адвокатуголовное дело
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области Range Rover влетел под грузовик
В Тульской области Range Rover влетел под грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.