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Финляндия передала сведения о туляках, погибших в лагерях для военнопленных
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Финляндия передала сведения о туляках, погибших в лагерях для военнопленных

В списках указаны 474 наших земляка.

8 июля в государственный архив Тульской области приехал профессор, начальник направления по развитию и связям с Россией и странами бывшего СССР Национального архива Финляндии Дмитрий Фролов.

Профессор передал министерству культуры региона и государственному архиву списки уроженцев Тульской области, погибших в лагерях для военнопленных на территории Финляндии с 1941 по 1944 г. Это коллекция документов Красного креста. В ней указаны имена 474 наших земляков, в том числе при каких обстоятельствах они погибли, где захоронены.

– Мы также готовы передать документы о свыше 164 тысячах военнопленных, которые вернулись в Советский Союз после окончания войны. Но эта картотека пока неупорядочена, — сказал Дмитрий Фролов.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поблагодарила профессора за сведения и преподнесла в подарок профессору Тульскую историко-культурную энциклопедию. 

– Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу максимально изучить историю каждого солдата – нашего земляка, — сказала Татьяна Рыбкина.

Татьяна Рыбкина также напомнила, что в сентябре в Туле пройдет XX Российско-Финляндский культурный форум. Кроме того, на площадке посольства Финляндии в России планируется подписать соглашение о сотрудничестве между двумя архивами.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:42 +1
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