В Туле на Калужском шоссе микроавтобус перевернулся в кювет

Фото Дмитрия Дзюбина.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

Очередное ДТП с «перевертышем» произошло сегодня, 8 июля, в Туле. Как рассказали Myslo очевидцы, на Калужском шоссе в районе гипермаркета «Метро» опрокинулся микроавтобус «Форд».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся набок.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.