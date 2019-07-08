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В Туле на Калужском шоссе микроавтобус перевернулся в кювет
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Калужском шоссе микроавтобус перевернулся в кювет

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

Очередное ДТП с «перевертышем» произошло сегодня, 8 июля, в Туле. Как рассказали Myslo очевидцы, на Калужском шоссе в районе гипермаркета «Метро» опрокинулся микроавтобус «Форд».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением,  вылетел в кювет и опрокинулся набок.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

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