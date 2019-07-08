Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Калужском шоссе микроавтобус перевернулся в кювет
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.
Очередное ДТП с «перевертышем» произошло сегодня, 8 июля, в Туле. Как рассказали Myslo очевидцы, на Калужском шоссе в районе гипермаркета «Метро» опрокинулся микроавтобус «Форд».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся набок.
В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.