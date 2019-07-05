Запуск венков, сказкотерапия и урок интернет-языка: что ждёт туляков на «Газоне»

Думаете, как с интересом и пользой провести выходной? Знакомьтесь с нашим анонсом!

Большая сцена Казанской набережной

19.00 – Интерактивные программы (плетение венков, раздача свечей, хороводы, игры).

21.00 – музыкальный спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте».

22.30 – Запуск венков по р. Упе по старинной русской традиции.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беседка «Скобочки»

16.30 – «Языковая среда» на «Газоне»: русский язык от Учебного центра «5 баллов». Тема: «Русский Интернет. Переводчик с соб@чьего. (Как происходит словообразование, аналоги интернет-сленга, история русскоязычного интернета)».

18.30 – Тренинг «Секреты гармонии в отношениях» от Молодёжного тренингового центра «Локация».

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки»

16.00 – 21.00 – работа стационарной площадки с инвентарём.

19.00 – многофункциональная тренировка от тренера спортивного зала «Хулиган» Марины Переславской.

ИГРОТЕКА

Детская площадка на Казанской набережной

16.00 – мастер-класс по изготовлению ромашек, приуроченный к Дню семьи, любви и верности от Тульского волонтерского центра.

17.00 – сказкотерапия от «Frame Decor». Увлекательная сказка для детей, в ходе которой участники выполняют задания в игровой форме.

Беседка «Пончик»

16.00-21.00 – Настольные игры.

18.00 – игра «Крокодил. Славянский словарь».

Площадка около сцены

16.00-21.00 – Настольные игры, танграмы.

МАСТЕР-КЛАССЫ

16.00 – Диана Завлунова, мастер-класс «Правила нанесения макияжа».

17.00 – багетная мастерская «Frame Decor», мастер-класс по рисованию.

17.00 – мастер-класс по 3D моделированию. Участие по предварительной регистрации.

18.00 – мастер-класс по плетению кос от детской парикмахерской «Кеша хороший». Участие по предварительной регистрации.

ЭКСКУРСИИ

13.00 – экскурсия в Чулковский и Спасский некрополи.

В день славянских праздников на набережной гостям расскажут о том, как тульские народные традиции оказали влияние на название православного храма в Чулково. Сбор группы в 12.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

16.00 – экскурсия «Старая Тула». Во время неё вы узнаете много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг Тульского кремля, посетите забытые улочки нашего города, узнаете тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидите самый старый храм в Туле. Сбор группы в 15.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

Предварительная запись на экскурсии – здесь.

ТУРИСТСКИЙ БЛОК

Поход «Лысая Гора – р. Вашана – р. Ока – Бунырево». При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок. Подробности – в официальной группе проекта «Газон».