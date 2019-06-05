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В Суворове водитель «Лады» сбил семилетнего велосипедиста
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Суворове водитель «Лады» сбил семилетнего велосипедиста

Мальчик получил неопасные травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Накануне, в 17.13, на проспекте Мира в Суворове Тульской области, 44-летний водитель «Лады Калины» сбил семилетнего мальчика на велосипеде, который выехал на проезжую часть.

Ребёнок получил незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции призывают родителей юных велосипедистов изучить и разъяснить детям требования ПДД перед тем, как разрешить им самостоятельные велопоездки. Основные причины ДТП с участием детей-велосипедистов – нарушение правил пересечения проезжей части, выезд из-за препятствия, а также проезд в неположенном месте.

Зачастую маленькие водители двухколесного транспорта не знают правила дорожного движения, а взрослые забывают об опасностях, с которыми может столкнуться ребенок на дороге. Полицейские рекомендуют всем родителям внимательно изучить главу 24 ПДД вместе со своими детьми, а затем вместе проехать в разрешенных для велосипедистов местах, показав самый безопасный путь в районе дома, с учетом возраста и способностей ребенка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 +1
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