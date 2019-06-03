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В Тульской области организуют трехуровневую систему детского здравоохранения

В Тульской области организуют трехуровневую систему детского здравоохранения

Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном оперативном совещании у Алексея Дюмина.

Глава регионального минздрава Андрей Третьяков рассказал, что в прошлом году новое оборудование получили детские поликлиники Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Кимовского, Узловского, Щекинского, Киреевского районов. Для них закуплены электрокардиографы, аппараты для реабилитации, рентгеновское, ультразвуковое оборудование, а также оснащение для ЛОР и офтальмологических кабинетов.

Началась закупка оборудования для детских поликлиник Ленинской ЦРБ, поликлиник Суворовского, Веневского, Каменского, Воловского и Ясногорского районов, детских поликлиник Тулы и Донского. В следующем году новую медтехнику получат еще 13 детских учреждений здравоохранения. 

В 2018 году отремонтированы 4 детские поликлиники, в этом году ремонт идёт в пяти поликлиниках, столько же объектов включены в план на 2020 год.

Андрей Третьяков сформулировал основные направления стратегии развития детской стационарной службы.

Первое – организация трехуровневой системы детского здравоохранения с обеспечением круглосуточной качественной медицинской помощи детям. Для этого предлагается создать детскую городскую больницу со всеми профильными отделениями и отделением детской реабилитации. В новых корпусах Детской областной больницы откроются Центр детских инфекционных болезней с реанимационным отделением, а также травматологическое отделение, ЛОР-отделение, травмпункт, отделение рентген-компьютерной томографии и современная лаборатория. Кроме того, будет создано кардиоревматологическое отделение – первое в регионе.

Второе направление – создания условий для совместного пребывания детей с родителями в стационарах. В следующем году планируется отремонтировать отделения реанимации и патологии новорожденных в Новомосковской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице. До 2021 года ремонтные работы пройдут в детских отделениях в Кимовском, Киреевском, Суворовском, Плавском, Белевском районах, в Ефремове и Донском.

Третье направление – круглосуточная экстренная консультация специалистов детской областной больницы. В учреждении круглосуточно работает телемедицинский центр. Дежурный врач любого учреждения региона может связаться с дежурным облбольницы, чтобы согласовывать тактику лечения и при необходимости перевести пациента в учреждение более высокого уровня.

Губернатор напомнил, что Владимир Путин поставил задачу обеспечить всем гражданам возможность прохождения диспансеризации. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс.

«Важно не забывать о профилактике заболеваний среди детей. Подумайте об увеличении числа выездов мобильных бригад именно для обследования детей. Причем не только в отдаленных населенных пунктах, но и в местах массового пребывания людей», – поручил региональному минздраву Алексей Дюмин.

Андрей Третьяков сообщил, что до конца года для профилактического осмотра детей запланировано 84 выезда медицинских бригад Центра здоровья и Центра детской психоневрологии.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 0
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