На пригородные маршруты Тульской области вышли 10 новых автобусов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Один из них оборудован для перевозки маломобильных пассажиров.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с транспортными компаниями, работающими в регионе, обновляет подвижной состав. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 1 июня «Тульская транспортная компания», обслуживающая льготные маршруты, ввела в эксплуатацию 10 новых автобусов «ПАЗ». Они будут курсировать по маршрутам № 161 «Тула – Ленинский», № 184 «Богородицк – Товарково» и № 114 и 117 «Щекино-Тула».

Один из автобусов приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Работа по обновлению подвижного состава для повышения безопасности дорожного движения будет продолжена.