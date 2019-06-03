новости
новости
Регистрация
На пригородные маршруты Тульской области вышли 10 новых автобусов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На пригородные маршруты Тульской области вышли 10 новых автобусов

Один из них оборудован для перевозки маломобильных пассажиров.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с транспортными компаниями, работающими в регионе, обновляет подвижной состав. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 1 июня «Тульская транспортная компания», обслуживающая льготные маршруты, ввела в эксплуатацию 10 новых автобусов «ПАЗ». Они будут курсировать по маршрутам № 161 «Тула – Ленинский», № 184 «Богородицк – Товарково» и № 114 и 117 «Щекино-Тула».      

Один из автобусов приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Работа по обновлению подвижного состава для повышения безопасности дорожного движения будет продолжена. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиминистерство транспорта и дорожного хозяйствановые автобусымаршрутные автобусыобщественный транспорт
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле в 2019 году будут менять водопроводные трубы
Где в Туле в 2019 году будут менять водопроводные трубы
Мохаммед Кадири перешёл из тульского «Арсенала» в киевское «Динамо»
Мохаммед Кадири перешёл из тульского «Арсенала» в киевское «Динамо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.