новости
новости
Регистрация
Где в Туле в 2019 году будут менять водопроводные трубы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Где в Туле в 2019 году будут менять водопроводные трубы

В областном центре планируется заменить более 17 км сетей водоснабжения.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону администрация Тулы вместе с «Тулагорводоканалом» и правительством региона планирует заменить свыше 17 километров сетей водоснабжения. Работы пройдут в рамках четырёх муниципальных и региональных программ.

По программе замены магистральных участков водоводов заменят трубопровод общей длиной порядка 28 км. Уже заменено 3600 метров водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». Там проведены работы по спайке водопроводной трубы 900-миллиметровой трубы длиной более 300 метров. На объекте работают 10 единиц техники и 22 человека. Работы завершатся 1 октября.

Для предотвращения аварийных ситуаций и для обеспечения водой жителей поселка Шатск проводятся мероприятия по организации водоснабжения на сумму 13 млн руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Росавтоматизация», прокладывается трубопровод длиной 3,5 км с последующей обратной засыпкой. Также проводятся работы по перебуриванию, тампонажу и промывке скважины. Они завершатся 22 июля.

Тула участвует в региональной программе «Чистая вода Тульской области». В 2019 году по программе отремонтируют сети водоснабжения в поселке Барсуки протяженностью 3,5 км. Водопровод в Барсуках был построен в 1971 году, износ составляет 96%, за один только январь там произошло 17 аварий. Аналогичные работы пройдут в Ленинском – там водопровод изношен на 93%, за январь зафиксировано более 40 порывов. Будет заменен участок длиной 2,8 км. Аукцион на выполнение этих работ состоится 7 июня.

Администрация Тулы и «Тулагорводоканал» утвердили план капремонта муниципального имущества за счет арендной платы на общую сумму 45 млн рублей. Будет проведена перекладка сетей водоснабжения длиной 3,7 км.

На улице Бондаренко уже заменили водопроводную трубу длиной 330 метров, увеличив диаметр с 300 до 400 мм. Также проведена перекладка полуторакилометрового водовода от скважин № 5, 6 до станции обезжелезивания и заменен 60-метровый участок водовода на Веневском шоссе.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулызамена трубремонт водопроводаводопроводные сети
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области организуют трехуровневую систему детского здравоохранения
В Тульской области организуют трехуровневую систему детского здравоохранения
На пригородные маршруты Тульской области вышли 10 новых автобусов
На пригородные маршруты Тульской области вышли 10 новых автобусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.