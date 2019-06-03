Где в Туле в 2019 году будут менять водопроводные трубы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону администрация Тулы вместе с «Тулагорводоканалом» и правительством региона планирует заменить свыше 17 километров сетей водоснабжения. Работы пройдут в рамках четырёх муниципальных и региональных программ.

По программе замены магистральных участков водоводов заменят трубопровод общей длиной порядка 28 км. Уже заменено 3600 метров водовода 3-го подъема от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». Там проведены работы по спайке водопроводной трубы 900-миллиметровой трубы длиной более 300 метров. На объекте работают 10 единиц техники и 22 человека. Работы завершатся 1 октября.

Для предотвращения аварийных ситуаций и для обеспечения водой жителей поселка Шатск проводятся мероприятия по организации водоснабжения на сумму 13 млн руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Росавтоматизация», прокладывается трубопровод длиной 3,5 км с последующей обратной засыпкой. Также проводятся работы по перебуриванию, тампонажу и промывке скважины. Они завершатся 22 июля.

Тула участвует в региональной программе «Чистая вода Тульской области». В 2019 году по программе отремонтируют сети водоснабжения в поселке Барсуки протяженностью 3,5 км. Водопровод в Барсуках был построен в 1971 году, износ составляет 96%, за один только январь там произошло 17 аварий. Аналогичные работы пройдут в Ленинском – там водопровод изношен на 93%, за январь зафиксировано более 40 порывов. Будет заменен участок длиной 2,8 км. Аукцион на выполнение этих работ состоится 7 июня.

Администрация Тулы и «Тулагорводоканал» утвердили план капремонта муниципального имущества за счет арендной платы на общую сумму 45 млн рублей. Будет проведена перекладка сетей водоснабжения длиной 3,7 км.

На улице Бондаренко уже заменили водопроводную трубу длиной 330 метров, увеличив диаметр с 300 до 400 мм. Также проведена перекладка полуторакилометрового водовода от скважин № 5, 6 до станции обезжелезивания и заменен 60-метровый участок водовода на Веневском шоссе.