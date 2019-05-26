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В Суворове адвокат подал в суд на начальника отдела дознания полиции

В Суворове адвокат подал в суд на начальника отдела дознания полиции

Сотрудница полиции накричала на адвоката в присутствии его клиента и выгнала из кабинета. Клиент засомневался в профессионализме своего защитника.

В Суворовский районный суд поступило исковое заявление адвоката к начальнику отделения дознания МОМВД России «Суворовский» о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.

В обоснование иска указано, что в производстве начальника отдела дознания МОМВД России «Суворовский» находится уголовное дело, по которому потерпевшим является С., чьи интересы представляет адвокат.

В марте 2019 года в полиции при постановке адвокатом вопросов процессуального характера, начальник отдела дознания повысила на него голос, стала громко кричать и выгнала из кабинета.

В результате незаконных действий был сорван допрос потерпевшего, нанесено оскорбление чести и достоинства истца как гражданина и деловой репутации как адвоката. После выхода из кабинета истец чувствовал себя некомфортно перед клиентом и сотрудниками полиции, так как он за многолетний стаж работы не сталкивался с подобным поведением.

Клиент высказал недоверие адвокату и сомнения по поводу его профессионализма, а также желание расторгнуть с ним соглашение об оказание юридической помощи, поскольку сомневался в положительном для него исходе дела.

В связи с нравственными переживаниями по поводу произошедшего у адвоката произошел нервный срыв, что привело к кратковременной утрате трудоспособности.

Руководством МОМВД России «Суворовский» по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой начальник отдела дознания была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Истец просит суд признать незаконным действия женщины-полицейского; обязать ее принести публичное извинение перед личным составом отделения дознания и клиентом, в присутствии которых был совершен данный проступок. Также адвокат просит взыскать с МВД РФ в его пользу 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Исковое заявление принято к производству суда.

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