Какие дома Тулы останутся без электричества 17 мая
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- Новомосковское шоссе, 24, 24-а, 22, 18, 46, 38, 28,
- ул. Рязанская, 48, 46,
- ул. Калинина, 4/131, 5, 2,
- ул. Епифанская, 188-196 (чётн.),
- ул. К. Маркса, 171, 157,
- ул. Мартеновская, 20,
- ул. Гайдара, 14-22 (чётн.),
- ул. Кутузова, 22-33 (нечётн.), 38-60, 132-140 (чётн.),
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Михеева, 4,
- Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30, 59, 7,
- Одоевское шоссе, 21-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- п. Н-Скуратово, 1-15-а,
- ул. Кауля, 27, 29,
- ул. Будённого, 79-а,
- ул. Карпинского, 1-41, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 11-17,
- ул. Комарова, 1-2, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
- ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
- ул. Осипенко, 17-24.
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