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Какие дома Тулы останутся без электричества 17 мая

Какие дома Тулы останутся без электричества 17 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • Новомосковское шоссе, 24, 24-а, 22, 18, 46, 38, 28,
  • ул. Рязанская, 48, 46,
  • ул. Калинина, 4/131, 5, 2,
  • ул. Епифанская, 188-196 (чётн.),
  • ул. К. Маркса, 171, 157,
  • ул. Мартеновская, 20,
  • ул. Гайдара, 14-22 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 22-33 (нечётн.), 38-60, 132-140 (чётн.),
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Михеева, 4,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30, 59, 7,
  • Одоевское шоссе, 21-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • п. Н-Скуратово, 1-15-а,
  • ул. Кауля, 27, 29,
  • ул. Будённого, 79-а,
  • ул. Карпинского, 1-41, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 11-17,
  • ул. Комарова, 1-2, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
  • ул. Осипенко, 17-24.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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