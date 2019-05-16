Больше всех в Тульской области зарабатывают финансисты и айтишники

Согласно статистическим данным, средняя зарплата в регионе составляет 34868 рублей. Средняя зарплата туляков за март 2019 года чуть больше – 36176 рублей. Тульская область занимает четвертое место в ЦФО по уровню заработной плате, уступая лишь Москве, Подмосковью и Калуге.

Самые большие зарплаты в Тульской области у финансистов и страховщиков – чуть более 55 тысяч рублей. Сотрудники, занятие в IT-сфере зарабатывают около 46,5 тысяч рублей. Средние доходы работников энергетических, добывающих и промышленных компаний составляют 44977, 41784 и 41342 рубля соответственно.

На таком фоне зарплаты чиновников не выглядят слишком большими – около 37,5 тысяч рублей в месяц. Медики в Тульской области зарабатывают в среднем 35 тысяч рублей, работники сферы образования и коммунальщики – по 28 тысяч. В других сферах – культура и спорт, сельское хозяйство, торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, зарплаты находятся в диапазоне от 22 до 30 тысяч рублей.