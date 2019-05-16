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В Алексине пенсионер из-за неосторожного обращения с «болгаркой» сжёг дом и гараж

В Алексине пенсионер из-за неосторожного обращения с «болгаркой» сжёг дом и гараж

Своими действиями пожилой мужчина причинил владельцам ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 78-летнего жителя райцентра, который обвиняется в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности.

Следствием установлено, что в июне прошлого года пожилой мужчина проявил неосторожность при работе с электроинструментом. Из-за образовавшихся искр загорелась хозпостройка, а затем огонь перекинулся на соседний дом и гараж.

Владельцам был причинен ущерб на сумму свыше 4,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:23 +3
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