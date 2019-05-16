В Алексине пенсионер из-за неосторожного обращения с «болгаркой» сжёг дом и гараж

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 78-летнего жителя райцентра, который обвиняется в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности.

Следствием установлено, что в июне прошлого года пожилой мужчина проявил неосторожность при работе с электроинструментом. Из-за образовавшихся искр загорелась хозпостройка, а затем огонь перекинулся на соседний дом и гараж.

Владельцам был причинен ущерб на сумму свыше 4,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.