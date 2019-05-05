Туляков приглашают на дизайн-маркет «Конфетти»

Это возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома и др.

18 и 19 мая дизайн-маркет «Конфетти» развернет свои красочные стенды в большом атриуме ТРЦ «Макси». Приглашаем туляков и гостей города за покупками товаров ручной работы и дизайнерских изделий.

Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год на протяжении уже нескольких лет. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.

Скучно не будет! Музыка, развлекательная программа, розыгрыш подарков и самая теплая атмосфера ждут каждого посетителя.

Время работы дизайн-маркета: с 10.00 до 21.00. Вход свободный.