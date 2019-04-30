Названы самые распространенные нарушения в сфере пассажирских перевозок в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Почти за месяц в регионе пресечено 887 нарушений ПДД.

В Тульской области с начала месяца сотрудники ГИБДД проверили более 4000 автобусов и свыше 1800 легковых такси. Пресечено 887 нарушений ПДД водителями автобусов.

Самые распространенные:

управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещен — 241 факт,

нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки — 159 фактов,

нарушение правил применения ремней безопасности — 149 фактов.

Выявлялись пассажирские автобусы, которые передвигались с превышением норм выбросов вредных веществ, с техническими неисправностями, а также случаи разговора водителя по мобильному телефону во время движения.

Выявлено 15 нелегальных перевозчиков.

Среди водителей легковых такси наиболее распространенные нарушения: незаконная установка фонаря «такси», а также перевозка пассажиров водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке.