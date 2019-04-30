Фото из архива Myslo.
Названы самые распространенные нарушения в сфере пассажирских перевозок в Тульской области
Почти за месяц в регионе пресечено 887 нарушений ПДД.
В Тульской области с начала месяца сотрудники ГИБДД проверили более 4000 автобусов и свыше 1800 легковых такси. Пресечено 887 нарушений ПДД водителями автобусов.
Самые распространенные:
- управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещен — 241 факт,
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки — 159 фактов,
- нарушение правил применения ремней безопасности — 149 фактов.
Выявлялись пассажирские автобусы, которые передвигались с превышением норм выбросов вредных веществ, с техническими неисправностями, а также случаи разговора водителя по мобильному телефону во время движения.
Выявлено 15 нелегальных перевозчиков.
Среди водителей легковых такси наиболее распространенные нарушения: незаконная установка фонаря «такси», а также перевозка пассажиров водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке.
Другие статьи по темам
Место