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Названы самые распространенные нарушения в сфере пассажирских перевозок в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Названы самые распространенные нарушения в сфере пассажирских перевозок в Тульской области

Почти за месяц в регионе пресечено 887 нарушений ПДД.

В Тульской области с начала месяца сотрудники ГИБДД проверили более 4000 автобусов и свыше 1800 легковых такси. Пресечено 887 нарушений ПДД водителями автобусов.

Самые распространенные:

  • управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещен — 241 факт,
  • нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки — 159 фактов,
  • нарушение правил применения ремней безопасности — 149 фактов.

Выявлялись пассажирские автобусы, которые передвигались с превышением норм выбросов вредных веществ, с техническими неисправностями, а также случаи разговора водителя по мобильному телефону во время движения.

Выявлено 15 нелегальных перевозчиков.

Среди водителей легковых такси наиболее распространенные нарушения: незаконная установка фонаря «такси», а также перевозка пассажиров водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:56 +3
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