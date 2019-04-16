В Туле на Пасху ограничат движение

Ограничение вводится в связи с религиозным праздником и проведением молитвенного шествия в день Светлого Христова Воскресения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

27 апреля с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 9.00 до 18.30 по пр. Ленина (включая прилегающие территории) на участке от ул. Советской до ул. Первомайской; по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина; на площади Ленина;

28 апреля с 00.00 до 16.30 по ул. Староникитской; по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе; по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

27 апреля с 20.00 до 00.00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 00.00 до 3.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 16.00 до 18.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской; на площади Ленина.

Также 28 апреля с 05.00 до 16.30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении города Новомосковска и обратно, и специального транспорта по ул. Староникитской; по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе; по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).

28 апреля с 08.00 до 15.00 ограничение будет действовать по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.