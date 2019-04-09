Водителя «хамской маршрутки» нашли и наказали по видео на Myslo

Как сообщили Myslo в Госавтоинспекции, после публикации видео нарушений маршруткой № 50 ПДД была назначена проверка.

Водитель данного транспортного средства был установлен. Им оказался мужчина 1990 года рождения.

В отношении него составлены административные материалы по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Обгон транспортного средства с выездом на полосу встречного движения на пешеходном переходе», ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении» и ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Управление МВД России по Тульской области выражает благодарность пользователю Myslo, приславшему в редакцию это видео. Благодаря этому, водитель, грубо нарушивший ПДД, был привлечен к ответственности.

Видео было снято 8 апреля. Водитель 50-й маршрутки проехал на красный, еще и посигналил пешеходам, чтобы расступились.

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