новости
новости
Регистрация
Водителя «хамской маршрутки» нашли и наказали по видео на Myslo

Водителя «хамской маршрутки» нашли и наказали по видео на Myslo

Сотрудниками Госавтоинспекции привлечен к ответственности водитель маршрутного такси, грубо нарушивший Правила дорожного движения.

Как сообщили Myslo в Госавтоинспекции, после публикации видео нарушений маршруткой № 50 ПДД была назначена проверка.

Водитель данного транспортного средства был установлен. Им оказался мужчина 1990 года рождения.

В отношении него составлены административные материалы по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Обгон транспортного средства с выездом на полосу встречного движения на пешеходном переходе», ст. 12.18 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении» и ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Управление МВД России по Тульской области выражает благодарность пользователю Myslo, приславшему в редакцию это видео. Благодаря этому, водитель, грубо нарушивший ПДД, был привлечен к ответственности.

 

Видео было снято 8 апреля. Водитель 50-й маршрутки проехал на красный, еще и посигналил пешеходам, чтобы расступились.

Друзья! Хотите поделиться видео или фото? Вас что-то возмутило или порадовало? Присылайте ролики и фотографии в нашу официальную группу ВКонтакте, Одноклассники, на почту news@myslo.ru.

Ссылки на группы всегда размещены на главной странице Myslo — листайте вниз.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:23 +11
Другие статьи по темам
Событие
хамская маршруткавидеоводитель наказанГИБДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский актер получил Гран-при за монолог Мармеладова из «Преступления и наказания»
Тульский актер получил Гран-при за монолог Мармеладова из «Преступления и наказания»
Две группы в тульских детсадах закрыты из-за гриппа
Две группы в тульских детсадах закрыты из-за гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.