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Две группы в тульских детсадах закрыты из-за гриппа
Фото из архива Myslo.

Две группы в тульских детсадах закрыты из-за гриппа

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ закончился, но туляки пока еще болеют.

В Роспотребнадзоре отмечают, что продолжается снижение заболеваемости.

С 1 по 7 апреля в области зарегистрировано 4744 случая гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 43% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 7%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 2265 случаев заболеваний, что ниже порога на 40% и ниже предыдущей недели на 4%. В разрезе всех возрастных групп заболеваемость ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппа типа А и вирусы не гриппозной этиологии.

По причине высокой заболеваемостьи ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 2 группах 2 дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−07−06.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:02 0
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