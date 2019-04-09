Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет
На момент публикации новости на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Скелетированные останки нашли в районе Баташевского парка на улице Кропоткина. Сейчас там ведется прокладка коммуникаций для нового жилого комплекса. На кости случайно наткнулись рабочие.
По окончании осмотра будет назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам, в Бюро судебно-медицинской экспертизы будут доставлены необходимые ДНК-образцы погибшего человека для установления его личности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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