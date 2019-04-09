В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет

Скелетированные останки нашли в районе Баташевского парка на улице Кропоткина. Сейчас там ведется прокладка коммуникаций для нового жилого комплекса. На кости случайно наткнулись рабочие.

Сейчас следователи СК РФ по Тульской области проводят проверочные мероприятия по факту обнаружения останков, осматривают место происшествия.