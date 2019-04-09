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В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет

На момент публикации новости на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Скелетированные останки нашли в районе Баташевского парка на улице Кропоткина. Сейчас там ведется прокладка коммуникаций для нового жилого комплекса. На кости случайно наткнулись рабочие.
 
Сейчас следователи СК РФ по Тульской области проводят проверочные мероприятия по факту обнаружения останков, осматривают место происшествия.
 
По окончании осмотра будет назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам, в Бюро судебно-медицинской экспертизы будут доставлены необходимые ДНК-образцы погибшего человека для установления его личности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
 
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В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 1
В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 2
В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 3
В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 4
В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 5
В Туле у школы рядом с Баташевским парком обнаружен скелет, Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:01 0
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