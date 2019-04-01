Фото из архива Myslo.
В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН
Приглашаются все желающие!
6 апреля в 17.00 в ГКЗ состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступят 24 веселые и искрометные команды из разных городов России. Вход на фестиваль свободный.
Команды:
- «По-братски», Рязань
- «Ясно понятно», Калуга
- «Алыча», Горгород
- «155 регион», Омск
- «Впервые слышу», Орел
- «Событие», Орел
- «Дикие чайки», Тула
- «Теплоход», Тула
- «Балдеж», Тула
- «Просто добавь Влады», Тула
- «ARTEL», Москва
- «Стратеги», Серпухов
- «Без вариантов», Тула
- «Ваши финансы», Тула
- «Сборная волонтеров Тулы», Тула
- «Решка», Орёл
- «КиС», Тула
- «Во всю Ивановскую», Курск
- «Задняя парта», Тула
- «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
- «Самая любимая», Тула
- «Дверной ПроЁм», Курск
- «Идеально», Тула
- «Еще», Санкт-Петербург
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