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В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН
Фото из архива Myslo.

В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН

Приглашаются все желающие!

6 апреля в 17.00 в ГКЗ состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступят 24 веселые и искрометные команды из разных городов России. Вход на фестиваль свободный.

Команды:

  • «По-братски», Рязань
  • «Ясно понятно», Калуга
  • «Алыча», Горгород
  • «155 регион», Омск
  • «Впервые слышу», Орел
  • «Событие», Орел
  • «Дикие чайки», Тула
  • «Теплоход», Тула
  • «Балдеж», Тула
  • «Просто добавь Влады», Тула
  • «ARTEL», Москва
  • «Стратеги», Серпухов
  • «Без вариантов», Тула
  • «Ваши финансы», Тула
  • «Сборная волонтеров Тулы», Тула
  • «Решка», Орёл
  • «КиС», Тула
  • «Во всю Ивановскую», Курск
  • «Задняя парта», Тула
  • «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
  • «Самая любимая», Тула
  • «Дверной ПроЁм», Курск
  • «Идеально», Тула
  • «Еще», Санкт-Петербург

Подробности — в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +2
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