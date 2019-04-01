В Туле состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН

Фото из архива Myslo.

6 апреля в 17.00 в ГКЗ состоится фестиваль «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступят 24 веселые и искрометные команды из разных городов России. Вход на фестиваль свободный.

Команды:

«По-братски», Рязань

«Ясно понятно», Калуга

«Алыча», Горгород

«155 регион», Омск

«Впервые слышу», Орел

«Событие», Орел

«Дикие чайки», Тула

«Теплоход», Тула

«Балдеж», Тула

«Просто добавь Влады», Тула

«ARTEL», Москва

«Стратеги», Серпухов

«Без вариантов», Тула

«Ваши финансы», Тула

«Сборная волонтеров Тулы», Тула

«Решка», Орёл

«КиС», Тула

«Во всю Ивановскую», Курск

«Задняя парта», Тула

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

«Самая любимая», Тула

«Дверной ПроЁм», Курск

«Идеально», Тула

«Еще», Санкт-Петербург

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