С 1 апреля на дорогах Тульской области ограничено движение грузового транспорта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 1 по 30 апреля приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области вводятся весенние ограничения движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 4 тонн на региональных и межмуниципальных дорогах, за исключением автомобильных дорог «Тула-Новомосковск» и «Тула-Новомосковск» нового направления.

Ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной переувлажнением. В этот сезон дороги максимально подвержены разрушению.

Контроль за соблюдением ограничений будет организован УГИБДД УМВД России по Тульской области и постами весогабаритного контроля.

Если нагрузка на ось транспортного средства превышает 4 тонны, то перевозчику/владельцу транспортного средства необходимо через портал госуслуг подать заявление на получение специального разрешения на движение транспортных средств с оплатой государственной пошлины в размере 1600 рублей. А в случае, если нагрузка на ось превышает предельно допустимую, то с оплатой вреда, причиненного дорогам, размера ущерба рассчитывается исходя из нагрузок и километража.

Ограничения не распространяются на: