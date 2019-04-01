С 1 апреля на дорогах Тульской области ограничено движение грузового транспорта
Соблюдение ограничений проконтролирует УГИБДД.
С 1 по 30 апреля приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области вводятся весенние ограничения движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 4 тонн на региональных и межмуниципальных дорогах, за исключением автомобильных дорог «Тула-Новомосковск» и «Тула-Новомосковск» нового направления.
Ограничения вводятся в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной переувлажнением. В этот сезон дороги максимально подвержены разрушению.
Контроль за соблюдением ограничений будет организован УГИБДД УМВД России по Тульской области и постами весогабаритного контроля.
Если нагрузка на ось транспортного средства превышает 4 тонны, то перевозчику/владельцу транспортного средства необходимо через портал госуслуг подать заявление на получение специального разрешения на движение транспортных средств с оплатой государственной пошлины в размере 1600 рублей. А в случае, если нагрузка на ось превышает предельно допустимую, то с оплатой вреда, причиненного дорогам, размера ущерба рассчитывается исходя из нагрузок и километража.
Ограничения не распространяются на:
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международные перевозки грузов;
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пассажирские перевозки автобусами;
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перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов; горюче-смазочных материалов;
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семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
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перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
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транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
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транспортировку твердых бытовых отходов и др.