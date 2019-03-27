Росгвардия отмечает профессиональный праздник

Сотрудников Росгвардии поздравил с профессиональным праздником губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Уважаемые сотрудники Росгвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

За три года служба доказала свою способность эффективно защищать национальные интересы России, права и свободы наших граждан, противодействовать организованной преступности, бороться с экстремизмом и терроризмом.

Решение этих и других задач неизменно требует от вас высокого профессионализма, мужества, умения действовать чётко и оперативно.

Благодарю вас за честную службу, за то, что до конца остаетесь верны своему долгу и своей стране.

Уверен, что ваш патриотизм, сила духа и решительность всегда будут служить гарантом стабильности в обществе и безопасности государства.

Желаю вам всем успехов в вашем благородном деле! Счастья, благополучия и добра вам и вашим семьям!»