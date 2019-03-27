Росгвардия отмечает профессиональный праздник
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом Президента Российской Федерации.
Сотрудников Росгвардии поздравил с профессиональным праздником губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
«Уважаемые сотрудники Росгвардии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За три года служба доказала свою способность эффективно защищать национальные интересы России, права и свободы наших граждан, противодействовать организованной преступности, бороться с экстремизмом и терроризмом.
Решение этих и других задач неизменно требует от вас высокого профессионализма, мужества, умения действовать чётко и оперативно.
Благодарю вас за честную службу, за то, что до конца остаетесь верны своему долгу и своей стране.
Уверен, что ваш патриотизм, сила духа и решительность всегда будут служить гарантом стабильности в обществе и безопасности государства.
Желаю вам всем успехов в вашем благородном деле! Счастья, благополучия и добра вам и вашим семьям!»