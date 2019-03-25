Тульские росгвардейцы выступили в «Лужниках»

Программу фестиваля открыли показательные выступления спецназа, кинологов и других подразделений Росгвардии. Военнослужащие и сотрудники территориальных подразделений ЦФО состязались в различных видах спорта, а также в конкурсе профмастерства. Тулу представила сборная команда Управления Росгвардии по Тульской области.

Соревнования проходили в различных дисциплинах: толчок гирь, силовое двоеборье, перетягивание каната, стрельба из пистолета и многих других.

В общекомандном зачете сборная Управления Росгвардии по Тульской области завоевала серебро, уступив лишь хозяевам фестиваля ГУ Росгвардии по Москве. Тройку лучших замкнула команда войсковой части №5401, соединение по охране общественного порядка войск Росгвардии РФ.

В личном первенстве сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области достигли отличных результатов: гиревой спорт — 1-е место Владимир Гуров, стрельба из пневматического пистолета — 1-е место капитан Максим Дмитриев, дартс — 1-е место капитан Игорь Галанцев, настольный теннис — 2-е место капитан Виктор Андреев, в командном силовом двоеборье старший сержант Алексей Демьянов и старший прапорщик Евгения Самсонова завоевали 3-е место.

На центральной площади спортивного комплекса «Лужники» провели выставку-ярмарку. Управление Росгвардии по Тульской области также представило свой регион. Центром внимания стал тульский «царь»-самовар, который напоил всех желающих горячим и ароматным чаем с тульскими сладостями. Для юных посетителей выставки был организован живой уголок, где дети могли сфотографироваться с животными и покормить их.

На специальной площадке представители завода оборонной промышленности АО «Тулаточмаш» представили публике стрелковый тренажер знаменитого автомата Калашникова АК-74.

В фойе Государственного центрального концертного зала «Россия» центром внимания стала специально подготовленная Комитетом Тульской области по развитию туризма экспозиция, посвященная предстоящему празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. На большом экране транслировалось несколько видеофильмов: «Строительство Тульского кремля», «История осады Тульского кремля», «Достопримечательности тульского края» и «Туризм в Тульской области». Все гости получили нужную и познавательную информацию о тульском крае. Рядом с экспозицией был организован «Пряничный домик», где всех желающих ждал горячий чай с тульскими пряниками.

– «Открытая Росгвардия» — это уникальный фестиваль, на котором людям были продемонстрированы слаженность и мастерство подразделений. Бойцы, оружие и техника Росгвардии — это наша с вами безопасность. А спортивные достижения и показательные выступления подчёркивают нашу готовность выполнить любую задачу. Именно об этом и напомнил нам фестиваль в «Лужниках», — сказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области майор Ольга Асцатурова.