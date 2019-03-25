новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе ООО «Златоруковъ-агро» быстро нашло 10 миллионов, чтобы вывести землю из-под ареста
Фото из архива Myslo.

В Ясногорском районе ООО «Златоруковъ-агро» быстро нашло 10 миллионов, чтобы вывести землю из-под ареста

10 млн рублей взыскано судебными приставами с сельхозпредприятия в счет погашения задолженности по налогам.

На исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия «Златоруковъ-агро» задолженности по налоговым платежам в размере 10 млн рублей.

В установленный срок руководство организации-должника не исполнило требований исполнительного документа об оплате налоговой задолженности.

Судебный пристав-исполнитель провел проверку имущественного положения ООО «Златоруковъ-агро». В соответствии с федеральным законом имущество, принадлежащее сельхозпредприятию — земельные участки, было подвергнуто описи и аресту.

Не желая расставаться с имуществом, руководство предприятия в кратчайшие сроки в полном объеме погасило задолженность по налоговым платежам в размере 10 млн рублей.

сегодня, в 16:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
Златоруковъ-агропредприятиедолжникприставы
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой молодой человек на «пятерке» сбил девушку
В Узловой молодой человек на «пятерке» сбил девушку
Тульские росгвардейцы выступили в «Лужниках»
Тульские росгвардейцы выступили в «Лужниках»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.