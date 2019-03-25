В Ясногорском районе ООО «Златоруковъ-агро» быстро нашло 10 миллионов, чтобы вывести землю из-под ареста

Фото из архива Myslo.

10 млн рублей взыскано судебными приставами с сельхозпредприятия в счет погашения задолженности по налогам.

На исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия «Златоруковъ-агро» задолженности по налоговым платежам в размере 10 млн рублей.

В установленный срок руководство организации-должника не исполнило требований исполнительного документа об оплате налоговой задолженности.

Судебный пристав-исполнитель провел проверку имущественного положения ООО «Златоруковъ-агро». В соответствии с федеральным законом имущество, принадлежащее сельхозпредприятию — земельные участки, было подвергнуто описи и аресту.

Не желая расставаться с имуществом, руководство предприятия в кратчайшие сроки в полном объеме погасило задолженность по налоговым платежам в размере 10 млн рублей.