Туляк испугался замены наказания и оплатил штраф

За хранение наркотиков он был оштрафован, но уклонялся от его уплаты.

Мужчина был осужден хранение наркотиков и привлечен к уголовной ответственности со штрафом в 30 тыс. рублей.

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Но мужчина упорно уклонялся от уплаты штрафа.

Приставы напомнили ему, что если он не заплатит штраф, то в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Мужчина решил не играть с судьбой и погасить штраф. В связи с чем исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.