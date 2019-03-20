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Синоптики рассказали, когда в Тулу придет весеннее тепло
Фото из архива Myslo.

Синоптики рассказали, когда в Тулу придет весеннее тепло

Несмотря на то, что на улице потеплело, ждать климатической весны пока не стоит.

В Туле на этой неделе установилась практически весенняя погода — днем на улице стабильный «плюс». Однако уже в ночь на четверг в регион вернется минусовая температура — в ночные часы синоптики обещают от 0° до -2°С. Будет дождливо.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период такой погоды продлится до конца марта.

Настоящее весеннее тепло ожидается в середине апреля. Тогда температура традиционно повысится до +13−15°С.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +2
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