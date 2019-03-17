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Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек

Трагедия произошла вечером 16 марта.

Вечером, 16 марта, в Ясногорске произошел пожар. На ул. Комсомольский переулок загорелась теплотрасса.
 
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, первый из двух направленных расчетов огнеборцев прибыл на место в 17.59, еще три минуты пожарным потребовалось на ликвидацию открытого горения. В результате пожара сгорела обшивка теплотрассы на площади три квадратных метра.
 
В ходе тушения был обнаружен сильно обезображенный огнем труп. Личность погибшего и причину возгорания предстоит установить специалистам и следователям.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:04 +2
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