Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером, 16 марта, в Ясногорске произошел пожар. На ул. Комсомольский переулок загорелась теплотрасса.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, первый из двух направленных расчетов огнеборцев прибыл на место в 17.59, еще три минуты пожарным потребовалось на ликвидацию открытого горения. В результате пожара сгорела обшивка теплотрассы на площади три квадратных метра.

В ходе тушения был обнаружен сильно обезображенный огнем труп. Личность погибшего и причину возгорания предстоит установить специалистам и следователям.