Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Во время пожара на теплотрассе в Ясногорске погиб человек
Трагедия произошла вечером 16 марта.
Вечером, 16 марта, в Ясногорске произошел пожар. На ул. Комсомольский переулок загорелась теплотрасса.
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, первый из двух направленных расчетов огнеборцев прибыл на место в 17.59, еще три минуты пожарным потребовалось на ликвидацию открытого горения. В результате пожара сгорела обшивка теплотрассы на площади три квадратных метра.
В ходе тушения был обнаружен сильно обезображенный огнем труп. Личность погибшего и причину возгорания предстоит установить специалистам и следователям.
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