Евгений Авилов рассказал о карте «Тройка» и о том, какой станет маршрутная сеть Тулы

Фото Алексея Пирязева.

Одной из первых вопрос задала Валентина Воронцова, затронув тему несоблюдения перевозчиками установленного расписания:

– 16-й нужно два часа ждать, чтобы на него сесть, 5-й, когда пустили, ходил хорошо, а сейчас ждем его по полтора часа – ну это же безобразие! Автолайны №61 на конечной (2-й проезд Гастелло) собираются штук по 15 и никуда не едут, хотя у них было указание отъезжать через каждые две минуты. Когда же у нас всё наладится уже?

Евгений Авилов отметил, что проблема с пассажирским транспортом действительно есть и в ближайшее время, в рамках исполнения поручения губернатора Алексея Дюмина, будет найдено ее решение.

О пути решения глава администрации рассказал подробно:

– В связи с тем, что очень много обращений по этой теме, мы стараемся навести порядок в данном вопросе. Корень проблем в том, что за всё время существования транспорта не было собрано никаких данных о том, как меняется пассажиропоток с учетом развития города. Сегодня есть соответствующее поручение губернатора Алексея Дюмина. Нам поручено выстраивать отношения с перевозчиками и контролировать их. Мы подключили маршрутные такси к системе, которая позволяет видеть, что из 1300 заявленного транспорта маршрутного такси на маршрут выходят порядка 850. То есть перевозчики при наличии маршрутных карт не обеспечивают исполнение расписания. Эта информация доносится до руководителей предприятий и каждую неделю обсуждается, в чем же проблема у перевозчиков, почему они не могут выдерживать расписание. Кроме этого, нынешняя схема организации маршрутов сделана таким образом, что все маршруты идут через центр города. Отсюда пробки и невозможность соблюдения графика.

В предыдущие годы было так: существовало порядка восьми компаний, у каждой были маршрутные карты и лицензии, и водители заходили на маршрут на своем транспорте, работали и платили ежемесячные взносы владельцу маршрутной карты. Сейчас изменилось законодательство, по которому запрещено со своей машиной заходить на маршрут, – машина должна числиться за предприятием, водитель каждый день должен проводить техосмотр, проходить медицинское освидетельствование, получать официальную зарплату. Это привело к снижению количества коммерческого транспорта.

Сегодня при взаимодействии с правительством Москвы принято решение об оказании помощи для обследования пассажиропотока. Оно уже началось, и работа займет не один день. На нее потребуется около года, чтобы понять сезонное колебание количества пассажиров. Алексей Дюмин принял решение о выделении Туле средств на проведение исследования, работы недешевые – 80 млн рублей. На обследование уйдет около года.

Что же нового ждет Тулу через год:

Обследование пассажиропотока даст ответ на вопрос: по каким улицам должен ходить пассажирский транспорт? Коммерческий транспорт планируется вывести за пределы центра города, по которому будет ходить только транспорт большой вместимости. После утверждения новой схемы маршрутов города на остановках появятся электронные табло, чтобы пассажиры могли в режиме реального времени видеть время до приближения транспорта, как в Москве и Санкт-Петербурге. Этот вопрос тоже проработан и утвержден, подчеркнул Евгений Авилов. Также будут приведены в порядок остановочные павильоны и там, где есть необходимость, их расширят. Расписание движения автобусов будет учитывать, в том числе, и работу светофоров. Будет понимание, через какое время автобусу нужно уехать и как должен работать светофор, чтобы в часы пик автобусы не создавали заторы и не тормозили движение. Автовокзалы уберут на окраину Тулы. Это поможет снизить количество транспорта на улицах города. За проезд будем платить картой «Тройка».

«На сегодняшний день у нас существует два вида тарифов на проезд в транспорте: регулируемые и нерегулируемые. По регулируемому работает муниципальный транспорт, мы «Тулгорэлектротрансу» выплачиваем из бюджета разницу между тарифом и затратами предприятия. Коммерческие же перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и сами его устанавливают, – рассказал Евгений Авилов. – Но надо им сказать спасибо, что держат тариф на уровне регулируемого. Это объясняет в том числе и то, почему некоторые перевозчики снизили количество единиц транспорта на маршрутах.

В будущем мы готовы рассматривать коммерческих перевозчиков в качестве партнеров. Появится муниципальный оператор пассажирских перевозок. Платить за проезд будем в электронном виде, для этого сейчас разрабатывается карта по типу московской «Тройки». Она позволит снизить расходы пассажиров на дорогу. Если человеку приходится ехать с пересадкой, то в течение часа он может воспользоваться тремя видами транспорта, заплатив за поездку один раз.

Перевозчикам будет удобно: им не нужно будет собирать деньги за проезд, мы им сами будем оплачивать услуги исходя из километража, который проехала каждая единица транспорта. Льготный проезд будет возможен в любом транспорте – как в муниципальном, так и в коммерческом. Также мы сможем контролировать всё с помощью спутниковых систем».

Глава администрации города подчеркнул, что эта комплексная работа «позволит решить проблему с транспортом раз и навсегда».

– Прежде чем мы внедрим новую схему маршрутов, в следующем году – во второй половине – мы проведем в каждом округе такие же встречи и подробно расскажем, как она будет работать, – отметил Евгений Авилов.

Что же касается жалоб на несоблюдение транспортом графика движения, глава администрации пообещал, что по данному факту будет проведена проверка.