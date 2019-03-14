Стартовало первенство Тульской области по боксу: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

В поселке Первомайский в современном спортивном комплексе «Юбилейный» компании «Щекиноазот» 14 марта стартовало первенство Тульской области по боксу среди юношей 2005-2006 г. р. и среди юниоров 2001-2002 гг. р. На соревнования съехалось более ста ребят из разных городов региона. Медали разыграют в 20 весовых категориях среди юношей и 10 – среди юниоров.

Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора по социальным вопросам «Щекиноазота»:

Дмитрий Коженкин – Для нашей компании поддержка детского юношеского спорта стала доброй традицией. Меня переполняет гордость, что на нашей базе проводятся такие серьезные соревнования, как общероссийский турнир по акробатике, по боксу, по борьбе, по плаванию. После реконструкции Дом спорта «Юбилейный» очень востребован в Тульской области. Нам постоянно приходят заявки на проведение различных турниров. Очень приятно, что наши труды увенчались успехом и спортивный зал пользуется таким спросом.

По словам Дмитрия Коженкина, компания сейчас ведет переговоры с Федерацией бокса Тульской области о проведении первенства ЦФО по боксу среди юношей, которое состоится в апреле.

Евгений Большешапов, член наблюдательного совета Федерации бокса Тульской области:

Евгений Большешапов – Хочу сказать большое спасибо компании «Щекиноазот» за то, что помогли нам в организации турнира. Всё организовано на высоком уровне. Приехали ребята из многих городов Тульской области. В нашем регионе есть очень много перспективных и уже успешных спортсменов, например Дарья Абрамова, Даниэль Лутай, Степан Хитарян.

Кстати, при поддержке «Щекиноазота» каждое лето тульские боксеры проходят сборы в Алексине на базе отдыха «Шахтер».

Победители регионального турнира получат отличный шанс показать себя на первенстве ЦФО по боксу. Это для ребят — серьезный стимул.

Правильно настроить спортсменов, найти нужные слова перед боем может только один человек — тренер.

Василий Стеблецов, старший тренер спортклуба «Витязь»:

Василий Стеблецов – В нашем спортклубе на сегодняшний день занимаются 160 человек не только из поселка Первомайский, но и из близлежащих городов. В первенстве области участвуют 28 боксеров. Ожидаем от них хороших результатов. Наши спортсмены входят в состав сборной России. Иван Онищенко готовится к международному турниру среди юниоров, который пройдет в Вильнюсе. Александр Фомичев выступит на первенстве России.

По словам Василия Васильевича, на смену взрослым боксерам приходят не менее перспективные ребята. 15-летний Евгений Саенко занимается боксом шесть лет. Самым серьезным своим достижением он считает победу на межрегиональном турнире по боксу в 2018 году.

– В боксе я хочу добиться многого, стать профессионалом. Для меня кумиром является Геннадий Головкин. Он мне нравится по технике и по силе удара.

13-летний Кирилл Кириллов тоже воспитанник спортклуба «Витязь». Поддержать юного спортсмена пришла его младшая сестренка Марина.

– Я занимаюсь боксом уже шестой год. Самый лучший мой спортивный результат — бронзовая медаль на первенстве РФСО «Локомотив» в 2017 году. Я всегда настраиваюсь только на победу. Для меня бокс — это жизнь. Я хочу стать чемпионом мира!

Тренер Леонид Евгеньевич Антохин привез из Алексина пять своих воспитанников. Его воспитанник, 13-летний Кирилл Дудоркин, уже вышел в полуфинал, победив своего соперника из Щёкино.

Леонид Антохин – В целом я остался доволен боем Кирилла. Но есть ошибки, надо над нами работать и их исправлять. Надеюсь, все мои воспитанники покажут хорошие результаты. Рассчитываем только на победу. Большие надежды возлагаю на Кирилла Дудоркина и Андрея Ракитянского. Вообще наша секция довольно молодая — мы развиваемся всего три года. Но у спортсменов уже есть достижения.

Кирилла Дудоркина поддержать на соревнованиях приехал папа.

– Боксом занимаюсь пять лет, меня привел папа. Он меня постоянно поддерживает и каждый раз приезжает на соревнования. Я уже вышел в полуфинал. Соперник был достойный и хорошо дрался. Своим боем я остался доволен. Конечно, есть какие-то недочеты, да и под конец раунда очень устал, но на первенство я приехал только за победой. А вообще мечтаю стать чемпионом мира.

За достижениями спортсменов будет наблюдать старший тренер юношеской сборной Тульской области Владимир Юрьевич Филатов.