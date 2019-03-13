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В 2018 году туляки жаловались на действия коллекторов 72 раза

В 2018 году туляки жаловались на действия коллекторов 72 раза

Судебные приставы провели внеплановые проверки организаций.

В УФССП России по Тульской области подвели итоги работы по вопросу осуществления контроля за деятельностью коллекторских организаций в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно государственному реестру в регионе действуют обособленные подразделения (не имеющие статуса представительства, филиала) следующих юридических лиц: ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» и НАО «Первое коллекторское бюро». В 2018 году специалисты УФССП России провели две плановые выездные проверки в отношении подконтрольных субъектов.

За отчетный период судебным приставам поступило 72 жалобы на коллекторов. В том числе, жаловались граждане на нарушения со стороны ООО «Национальная служба взыскания», ООО «Эверест» — юрлиц, основным видом деятельности которых является взыскание просроченной задолженности. В отношении этих компаний были проведены внеплановые проверки, по результатам которых вынесены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

Отметим, что специалисты УФССП России по Тульской области уполномочены рассматривать жалобы, поступающие от жителей региона, в отношении микрокредитных и микрофинансовых организаций, а также организаций, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, не включенных в государственный реестр.

Специалисты ведомства составили четыре протокола об административных правонарушениях по ч. 17.7 КоАП РФ в отношении ООО МКК «Гарантированные финансы», ООО МКК «Финансовый компас». Суд назначил наказание указанным организациям в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +3
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