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Провал в центре Тулы: подрядчик восстановит дорожное полотно

Провал в центре Тулы: подрядчик восстановит дорожное полотно

Администрация Тулы прокомментировала провал на ул. Первомайской.

После публикации Myslo о провале дорожного полотна администрация Тулы прислала в редакцию комментарий:

«На ул. С. Перовской на участке от ул. Первомайской до Л. Толстого проводилась замена ветхого участка сети водовода протяженностью 350 метров. По завершении работ было нарушено благоустройство асфальтового покрытия на ул. Первомайской и Л. Толстого. В настоящее время места провала асфальта огорожены. Подрядная организация, выполнявшая работы, проведет полное восстановление в ближайшее время».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:34 +3
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