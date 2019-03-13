Провал в центре Тулы: подрядчик восстановит дорожное полотно

После публикации Myslo о провале дорожного полотна администрация Тулы прислала в редакцию комментарий:

«На ул. С. Перовской на участке от ул. Первомайской до Л. Толстого проводилась замена ветхого участка сети водовода протяженностью 350 метров. По завершении работ было нарушено благоустройство асфальтового покрытия на ул. Первомайской и Л. Толстого. В настоящее время места провала асфальта огорожены. Подрядная организация, выполнявшая работы, проведет полное восстановление в ближайшее время».