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Погода в Туле 13 марта: ветер, снег и гололедица

Погода в Туле 13 марта: ветер, снег и гололедица

Синоптики обещают небольшие заморозки и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Ночью и днём местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки до 1 мм), местами гололедица. Ветер западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -4 до -9 градусов, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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