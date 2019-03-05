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В Тульском кремле пройдёт международный музыкально-театральный фестиваль

В Тульском кремле пройдёт международный музыкально-театральный фестиваль

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о мероприятиях, которые запланированы в регионе в рамках Года театра.

В декабре прошлого года в Чекалине состоялась церемония открытия Года театра – в самом маленьком городе России впервые выступили солисты Большого театра. На протяжении года в Чекалине будут проходить театральные мероприятия с участием коллективов из Тульской области и других регионов.

Также в 2019 году в Тульской области состоится фестиваль городов-героев и городов воинской славы «Будем жить» – российские театры покажут спектакли, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

В Тульском кремле состоится международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства». Это совместный проект Тульского академического театра драмы и Белорусского государственного музыкального театра, реализуемый при поддержке федерального Минкульта.

Пройдут уже ставшие традиционными театральные фестивали «Толстой Weekend», «Бежин Луг» и «Театральный дворик», а в конце сентября Тула примет всероссийский театральный марафон «Российский театр – XXI век», который состоится в рамках российско-финляндского культурного форума.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина будут продолжены акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию». Многодетные малоимущие семьи получат бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия.

Подробности можно узнать в областном Управлении социальной защиты населения по телефону: 42-13-73.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +2
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