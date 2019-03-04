Судьи Тульской области за год рассмотрели более 3000 уголовных дел

За прошлый год в суды Тульской области поступило 3097 уголовных дел. 3053 из них рассмотрены. Больше всего уголовных дел рассмотрено в городском суде Новомосковска, в Центральном и Пролетарском районных судах Тулы, а также в Щекинском районном суде – 271, 257, 247 и 219 дел соответственно. Увеличилось количество преступлений с участием несовершеннолетних.

Чаще всего судьям приходилось рассматривать дела, связанные с хищениями чужого имущества. На эту категорию приходится 50,2% всех дел. На втором месте – преступления, связанные с наркотиками. За последние два года число рассмотренных дел этой категории снизилось с 448 до 261.

За год судьи Тульской области рассмотрели 81 дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», 20 коррупционных дел (получение и дача взятки), а также 223 дела, связанных с нанесениями телесных повреждений.

Что касается гражданского судопроизводства, в 2018 в тульские суды поступило 33720 гражданских и административных дел. Самые распространенные из них – споры, связанные с земельной реформой и землепользованием (3432 дела), жилищные споры (3829 дел), семейные споры (1661 дело), дела о защите прав потребителей (1017).