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Где в Туле не будет электричества 5 марта

Где в Туле не будет электричества 5 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Станиславского, 4, 4-а, 6,
  • пр-т Ленина, 107,
  • ул. Сурикова, 20,
  • ул. Луначарского, 61, 57,
  • ул. Штыковая, 24,
  • ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
  • ул. Курская, 76-86 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 27, 49,
  • ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11 (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 34-68 (чётн.), 35-73 (нечётн.),
  • ул. Колетвинова, 8-23,
  • ул. Пионерская, 54,
  • ул. Войкова, 22-а,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная пл., 19/2,
  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Пархоменко, 46, 48,
  • ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
  • ул. Станиславского, 29, 35,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • пер. Станиславского, 2, 3, 4,
  • Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
  • ул. Громова, 40,
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +5
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